Наразі рана повністю загоїлась і жінка не боїться показувати обличчя

На Рівненщині жінці, якій собака травмувала ніс, виконали унікальну операцію. Аби виправити травму носа, їй пересадили частину вуха. Операція пройшла успішно, рана загоїлась і тепер жінка не соромиться показувати обличчя.

Як розповіла Антоніна Ямпольська «Суспільному», травму носа вона отримала взимку 2018 року у селі Смига. Того дня жінка зайшла на сусідське подвір'я. Вівчарка, яка нещодавно народила, була не у вольєрі й сприйняла її як загрозу.

«Лапою вона відбила просто мені значний шматок носа. На наступний день цей шматок носа сусіди знайшли в снігу. Якщо описати словами, то, в принципі, у мене було видно носоглотку», – розповіла жінка.

Після нападу собаки жінку доправили в обласну лікарню. За її словами, рану обробили, а згодом сказали, що із відновленням носа їй на Рівненщині навряд допоможуть. Через травму жінка сильно комплексувала.

Жінка попросила журналістів не показувати, у якому стані було її обличчя, тому фото розмили

Згодом операцію, яку на Рівненщині іще не робили, погодився виконати лікар-отоларинголог центральної міської лікарні Рівного Володимир Соколовський. Кілька місяців він чекав, доки рвана рана на носі загоїться, щоб розуміти масштаб роботи. Хірург вирішив виконати операцію за методом Суслова.

«Ми ризикнули. В області таке вперше. Сумніви завжди є. Ми зважуємо всі за і проти і, порадившись з пацієнткою, ми вирішили все-таки... Ризик, при сучасних косметологічних препаратах для відживлення лоскута, ризик був мінімізований, але ризик був великий, що відторгнеться», – розповів хірург.

Критичний, зі слів лікаря, момент настав через два тижні після операції, оскільки з'явились ознаки, що лоскут буде відторгнутий. Тоді хірург звернувся за допомогою до дерматологині. Вона почала вводити біоревіталізанти, мезотерапію для відживлення лоскуту – після цього рана почала загоюватися.

Пацієнтка зазначає, що її ніс та вухо повністю загоїлись і візуально майже не нагадують ані про травму, ані про операцію. Вперше відкрити обличчя та показатись іншим жінка наважилась через півроку після хірургічного втручання.

У лікарні тим часом планують виконувати подібні операції, оскільки запит на них наразі є, зокрема, і від військових.