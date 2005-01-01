У Рівному перекрили канал постачання українок для сексуальної експлуатації в Європу

У Рівному затримали 22-річного чоловіка, який вербував українок на надання сексуальних послуг у Європі. Чоловік розмістив в інтернеті оголошення про роботу для дівчат у масажному салоні в Польщі, але вже в телефонному режимі шукачки роботи дізнавалися, що в салонах доведеться надавати інтимні послуги, а сам салон розташований не у Польщі, а в Іспанії.

Зокрема, на пропозицію чоловіка погодилися дві жінки: 25-річна жителька Рівного і 28-річна жителька цієї області. За повідомленням обласної поліції, 22-річний чоловік завербував дівчат та організував виїзд до кордону. Після перетину на території Польщі їх забрав громадянин Польщі. Усіх трьох оперативники Надбужанського відділу прикордонної Варти Республіки Польща затримали в місті Долгобичів. Жінок повернули до України, а громадянин Польщі нестиме відповідальність за сутенерство.

В свою чергу, рівненські правоохоронці затримали 22-річного вербувальника. Під час обшуку в його помешканні вони вилучили мобільні телефони, чорнові записи з блокнота та переписку з дівчатами.

Чоловікові можуть повідомити про підозру в торгівлі людьми або іншій незаконній угоді щодо передачі людини Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років в’язниці.