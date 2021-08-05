Автомобіль, яким користується Потапчук, належить його сестрі

Вночі четверга, 5 серпня, у Рівному підпалили автомобіль, яким користується 50-річний депутат Рівненської обласної ради. Підпалене авто належить його рідній 39-річній сестрі.

Інцидент стався на вулиці Андрія Мельника у дворі багатоповерхівки. Про підпалений автомобіль до поліції повідомили рятувальники.

«На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб «Audi Q5» був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується ним рідний брат – 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради», – сказано в повідомленні поліції.

Фото поліції Рівненської області

Як повідомило «Рівне вечірнє», йдеться про автомобіль, яким користується депутат Рівненської облради Руслан Потапчук. Однак сам автомобіль належить його сестрі Любові Давидюк.

Із місця події правоохоронці вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів. Вогонь пошкодив лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля. Поліція почала розслідувати інцидент за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу» ККУ.

Поліцейські повідомили, що перевіряють різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю постраждалого.

Про депутата, якому підпалили автомобіль, відомо, що він безпартійний, але до облради пройшов від «Блоку Петра Порошенка». Він також є директором ТОВ «Уктехноліс плюс».