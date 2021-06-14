Автомобіль журналістів проекту «Схеми» спалили ще в серпні 2020 року

Броварський міськрайонний суд Київської області закрив справу Кирила Баріхашвілі, якого звинувачують у підпалі автомобіля водія проекту журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Бориса Мазура. Про це повідомила «Радіо Свобода» в понеділок, 14 червня.

Суддя Тетяна Василенко задовольнила клопотання захисту Кирила Баріхашвілі про закриття кримінального провадження через «порушення термінів продовження досудового розслідування» ще 11 червня.

Адвокати обвинуваченого заявили, що слідство не дотримало термінів продовження досудового розслідування у справі. Мовляв, підозру Баріхашвілі склали 26 серпня, тому термін сплив ще 26 жовтня 2020 року. Прокуратура натомість склала постанову про продовження строків розслідування 27 жовтня 2020 року, чим, на думку адвокатів, порушила законодавство.

Присутні прокурори зазначили, що терміни досудового розслідування рахуються з моменту вручення підозри. Оскільки підозру вручили 27 серпня, то вказаного адвокатами порушення не було. Вони також вважають, що захист мав достатньо часу під час проведення розслідування та ознайомлення з матеріалами справи, щоб висловити свою позицію, а не подавати клопотання про закриття через порушення строків досудового розслідування вже на етапі судових засідань.

Позицію обвинувачення підтримала Оксана Максименюк ­– керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси, яка представляє журналістів у цій справі. Вона також нагадала, що наразі до суду передали матеріали справи, які стосуються лише одного із виконавців підпалу.

«За нашою інформацією, у слідства і досі немає версій та думок, хто міг бути замовником або хоча б організатором підпалу. Тому хоч розслідування щодо одного виконавця завершене і передане до суду, але за десять місяців слідству не вдалось поки повністю розкрити цей злочин», – розповіла вона.

Прокуратура та адвокати журналістів із рішенням суду не погоджуються та планують оскаржувати його в апеляції.

Що відомо про підпал автомобіля

В серпні 2020 року у Броварах Київської області невідомі спалили автомобіль проекту журналістських розслідувань «Схеми». Це трапилося під його будинком у Броварах о пів на першу ночі. Машина відновленню не підлягає. Перед займанням автомобіля очевидці чули «хлопок». Йдеться про автівку, на якій журналісти протягом чотирьох років знімали свої матеріали та яка постійно була в кадрі.

Кірілла Баріхашвілі, якого підозрюють в підпалі автомобіля, затримали 26 серпня. Згодом його взяли під варту. Він вийшов під заставу менше ніж за тиждень. Свою провину чоловік заперечує. Також відомо, що поліцейські розшукують ще двох чоловіків, яких підозрюють в підпалі авто.