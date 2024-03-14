Рівненського підприємця судитимуть за самовільне захоплення 12 м.кв. землі й будівництво одноповерхової будівлі у центрі міста. Про це 14 березня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

«Один із рівненських підприємців, без відповідного рішення уповноваженого органу місцевого самоврядування про передачу у власність або надання у користування земельної ділянки, та не маючи жодних дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт, захопив майже 12 м. кв. землі, яка межує з житловим будинком у центрі Рівного, і самовільно побудував на ній одноповерхову будівлю», – зазначили в прокуратурі.

Пізніше чоловік зареєстрував право власності на новозбудоване майно та оформив угоду щодо його продажу.

Рівненська окружна прокуратура скерувала обвинувальний акт до Рівненського міського суду. Підприємцю інкримінують самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України), за що передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до двох років із конфіскацією майна. Рівнянин своєї вини не визнає.