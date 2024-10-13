У Рівному поліція затримала 14-річного підлітка за кермом краденого авто
Хлопець зізнався, що знайшов автомобіль в селі біля Рівного і вирішив покататись
У суботу, 12 жовтня, у Рівному патрульні затримали водія, який наїхав на бордюрний камінь і намагався втекти на краденому автомобілі. Правопорушником виявився 14-річний хлопець.
Як розповіли в Патрульній поліції, після того, як водій автомобіля Mitsubishi Pajero проігнорував вимоги зупинитися, інспектори розпочали переслідування.
«Водій продовжив порушувати ПДР і створював аварійні ситуації. На вулиці Євгена Коновальця він врізався в дорожній знак і вибіг із машини, і далі тікав пішки. Патрульні його затримали», – ідеться в повідомленні.
У розмові з патрульними хлопець зізнався, що автомобіль не його – він знайшов його в селі Шубків біля Рівного з ключами всередині й вирішив покататися. На місце події викликали ювенальну поліцію та слідчо-оперативну групу.