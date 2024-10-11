Аварія сталась 10 жовтня в Дублянах

У місті Дубляни біля Львова 10 жовтня двоє дітей на квадроциклі потрапили у ДТП, зіткнувшись із автомобілем Mercedes. За даними поліції, їх з травмами доставили у лікарню.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія сталась 10 жовтня близько 12:00, на вулиці Данила Галицького у місті Дубляни Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz с180, яким керувала 20-річна львів’янка, та квадроцикла під керуванням 13-річного жителя Дублян.

Внаслідок ДТП неповнолітнього хлопця та його 12-річну пасажирку з травмами госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.