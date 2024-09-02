Із 3 вересня Рівненський обласний краєзнавчий музей очолюватиме Алла Жижкевич

У понеділок, 2 вересня, у Рівному призначили нову директорку обласного краєзнавчого музею. Нею стала Алла Жижкевич, яка десять років працювала головною спеціалісткою обласного управління культури та туризму. Про це повідомив у Facebook голова Рівненської облради Андрій Карауш.

Згідно з розпорядженням, яке оприлюднили на сайті обласної ради, посадовиця розпочне роботу 3 вересня, тоді ж її представлять колективу.

«Музей потребує змін, змін у підходах у роботі, з позиціонуванням закладу на мапі Рівненщини. Маю надію, що Алла Жижкевич зможе перезапустити життя у комунальному закладі. Також вона має провести інвентаризацію майна», – зазначив Андрій Карауш.

За інформацією голови облради, Алла Жижкевич з відзнакою закінчила Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, а також здобула кваліфікацію менеджера-економіста у Рівненському інституті слов'янознавства. Посадовиця десять років працювала головною спеціалісткою обласного управління культури та туризму.

Додамо, що попереднього директора музею Олександра Булигу звільнили 29 серпня 2024 року після того, як у нього закінчився термін дії контракту. На посаді директора він працював з 2005 року.