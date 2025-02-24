75-річний рівнянин облив лікаря сумішшю, яку сам приготував удома

Рівненський міський суд виніс вирок 75-річному Василю Демчуку за напад на лікаря. Через нібито невдало проведену операцію пенсіонер облив хірурга обласного протипухлинного центру сірчаною кислотою. Медик отримав хімічний опік очей та тіла. Обвинувачений визнав свою провину, але не розкаявся – йому призначили рік пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку суду від 19 лютого, інцидент стався ввечері 3 липня 2024 року на території Рівненського обласного протипухлинного центру. Після завершення робочої зміни 54-річний лікар Юрій Чишкевич вийшов на вулицю до свого автомобіля, коли до нього підійшов 75-річний Василь Демчук та облив невідомою сумішшю, яку сам приготував удома.

Згідно з висновками експертизи, пенсіонер облив лікаря розчином сульфатної (сірчаної) кислоти. Потерпілий отримав хімічний опік рогівки та конʼюктиви обох очей, голови, тулуба та рук. Загалом йдеться про 10% площі тіла.

Василь Демчук пояснив поліцейським, що у такий спосіб хотів поквитатися з хірургом, оскільки вважає, що кілька років тому той неналежно провів йому операцію. Під час суду обвинувачений визнав свою провину, але у вчиненому не розкаявся.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав пенсіонера винним за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) й призначив рік пробаційного нагляду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.