Через російські обстріли енергосистеми у Рівному запровадили відключення світла

Ввечері 15 травня та упродовж дня 16 травня у Рівному та Рівненській області діятимуть планові відключення електроенергії. В «Укренерго» повідомили, що причиною такого рішення є дефіцит потужності після російських атак дронами та ракетами по українській енергосистемі.

«Укренерго запроваджує на Рівненщині погодинні відключення. Мова йде про побутових і промислових споживачів. Планові обмеження будуть з опівночі та впродовж доби 16 травня. Тож, за можливості, підготуйтесь до відімкнень, зарядіть пристрої», – написав у Facebook голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Графік погодинних відключень опублікували на офіційному сайті ПрАТ «Рівнеобленерго».

Клікніть на фото для збільшення

Клініть на фото для збільшення

Клініть на фото для збільшення

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.