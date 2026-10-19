На складі компанії виникла пожежа

Унаслідок російської атаки на Рівне пошкоджений склад одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні – компанії «БаДМ». Про це в понеділок, 19 жовтня, повідомила «Економічна правда» з посиланням на учасників фармацевтичного ринку.

Площа складу становить 2 370 м2. Його відкрили у 2012 році на вулиці Князя Володимира в Рівному. Рятувальники Рівненщини опублікували кадри гасіння пожежі на місці влучання.

«БаДМ» – один із найбільших національних дистриб’юторів фармацевтичної продукції та медичних товарів в Україні, що належить бізнесменам з Дніпра Олександру Дитятковському та Олександру Суходольському. Компанія постачає ліки й медичне обладнання до понад 18 тис. аптек і лікарень. За підсумками 2025 року виторг «БаДМ» зріс на 5,7% – до 72,2 млрд грн.

Від початку вересня росіяни атакували склади «БаДМ» щонайменше чотири рази. Склад у Рівному зазнав удару пʼятим. Так, 14 вересня ворог атакував склад дистриб’ютора у Хаджибейському районі Одеси. Тоді на території виникла масштабна пожежа.

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Варто зазначити, що у 2025 році ворог повністю знищив розподільчий центр «БаДМ» у Дніпрі площею 43 тис. м2. За оцінками компанії, внаслідок атаки було знищено продукції на суму понад 5 млрд грн.