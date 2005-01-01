У Рівному водій Mercedes розбив 25 припаркованих автомобілів

Водій Mercedes злетів з дороги і врізався стоянку

У вівторок, 2 січня, близько 03:00 у Рівному водій Mercedes S 500 вилетів з дороги і врізався в автостоянку, внаслідок чого постраждали троє людей та були пошкоджені авто винуватця ДТП і 25 припаркованих автомобілів.

Як повідомили у відділ комунікації поліції Рівненської області, ДТП сталась на вул. Коновальця в Рівному. «26-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes S 500, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонний паркан, пошкодивши близько 15 метрів паркану», – мовиться в повідомленні.

У результаті зіткнення було пошкоджено п’ять автомобілів, які стояли вздовж паркану. Крім того, уламки бетонного паркану пошкодили ще 20 припаркованих неподалік автомобілів.

Унаслідок ДТП водій отримав відкриту черепно-мозкову травму. Його без свідомості у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення центральної міської лікарні. У салоні Mercedes були ще троє пасажирів. У 39-річного рівнянина діагностували перелом плеча, у 40-річного жителя обласного центру – легкі тілесні ушкодження. Ще один пасажир не постраждав.

«За словами лікарів, усі потерпілі мали запах алкоголю, утім остаточні результати стануть відомі після експертизи відібраних зразків крові. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України», – зазначили в поліції.