Колишньому інспектору ДАІ, який в’їхав у натовп біля церкви у центрі Львова, оголосили підозру

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 13:094220

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Колишньому інспектору ДАІ, який в’їхав у натовп біля церкви у центрі Львова, оголосили підозру
фото Ірини Рєвунової/ZAXID.NET
Унаслідок ДТП загинула одна людина

Колишньому працівнику ДАІ, який на позашляховику Toyota Land Cruiser у червні 2017 року в'їхав у натовп людей поблизу церкви Святого Андрія у центрі Львова, оголошено підозру. Про це кореспонденту IA ZIK повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Як повідомили у прокуратурі, підозру оголошено на основі проведених раніше експертиз. Як повідомляв ZAXID.NET, ДТП трапилась 18 червня. Авто Toyota Land Cruiser заїхало у натовп людeй та пeрeкинулося на бік. У цей час у церкві закінчилася служба і люди виходили на вулицю. За даними поліції, одна жінка загинула на місці, ще одну забрала швидка.

За кермом автомобіля був колишній інспектор ДАІ Віктор Макаришин, звільнений зі служби півтора роки тому. Після ДТП у Макаришина стався серцевий напад.

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У центрі Львова позашляховик в'їхав у натовп людей під церквою ZAXID.NET
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