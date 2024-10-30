У серпні з дна озера у Рівному дістали 9-тонний розбірний міст

У Рівному з дна озера Басів Кут підняли розбірний понтонний міст, який пролежав там більше 30 років. Конструкцію передали військовослужбовцям ЗСУ, які виконують бойове завдання на Запорізькому напрямку. Міст підняли з озера ще в серпні, проте відомо про це стало тільки зараз.

«Понтонний міст більше 30 років був напівзанурений у воду. У серпні ми проводили розчистку озера, тому вирішили його дістати. Для цього задіяли два екскаватори, які за два дні підняли 9-тонну конструкцію на поверхню», – розповів ZAXID.NET 30 жовтня керівник рівненського парку історичної реконструкції «Оствиця» Юрій Ойцюсь.

У проведенні робіт допомогла Рівненська міська рада, яка залучила працівників Тресту зеленого господарства й надала необхідну техніку. За словами Юрія Ойцюся, фахівці підтвердили справний стан мосту, тому його передали на потреби військової частини А0543 для форсування річок у Запорізькій області.

Додамо, що парк історичної реконструкції «Оствиця» розташований на березі озера Басів Кут у місті Рівне й відтворює атмосферу часів Давньої Русі. Його творцем і керівником є громадський активіст, дизайнер і фотограф 49-річний Юрій Ойцюсь.