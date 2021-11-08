Мандрівники зможуть відвідати понад 80 цікавих і гарних місць

П’ять туристичних маршрутів до давньоруських городищ, розташованих у басейні річки Горинь, проклали у Рівненській області. Вони мають протяжність від 50 км до 101 км і прокладені другорядними дорогами та стежками. Подолати їх можна пішки, на велосипеді або на авто.

На Рівненщині розроблено п’ять туристичних маршрутів до давньоруських городищ у басейні річки Горинь. Кожен маршрут бере початок від Басівкутського городища та парку історичної реконструкції «Оствиця» у Рівному.

Городища – це залишки давніх укріплень часів Русі, які збереглися у вигляді високих пагорбів, з яких відкриваються красиві краєвиди. Рівненські Проект «Міста Погориння» охоплює загалом 18 давніх городищ, об’єднаних у п’ять маршрутів: Хотинське, Гощанське, Кутинське, Варковицьке та Білівське городища. Це велосипедно-піші маршрути протяжністю від 50 км до 101 км.

Окрім самих городищ, мандрівники можуть відвідати понад 80 локацій: пам’ятки архітектури та природні джерела, заказники, заповідні урочища, старовинні садиби, млини, руїни колишніх храмів, — усього 80 локацій. Подорожувати ними зможуть туристи різного рівня підготовки, від початківців до досвідчених. Усі маршрути на сайті Міста Погориння описані українською та англійською мовами, вказано час подолання на велосипеді, максимальну висоту, рівень складності, описано усі атракції на кожному маршруті. Кожен трек можна завантажити з сайту на свій телефон.

Для сімейних подорожей туристи зможуть скористатися автомобільними треками. Усі маршрути мають інформаційні таблиці згідно з вимогами ДСТУ 7450, поблизу городищ розміщені інформаційні щити проекту «Міста Погориння». Проект туристичних маршрутів «Міста Погориння» реалізують на Рівненщині у межах партнерської програми «Культура.Туризм.Регіони» за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства розвитку туризму.