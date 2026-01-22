Метою архітекторів було використання якомога менше нових матеріалів, щоб саме місце визначало стратегію використання матеріалів

У Ризі завершили реалізацію проєкту Augustine's Garden – архітектурної трансформації колишнього промислового двору у житловий комплекс, передає Dezeen.

Попри те, що наявні промислові будівлі не є об’єктами культурної спадщини та не вважаються історично важливими, архітектурна студія Sampling вирішила змінити їх якомога менше, контрастуючи їх зношену цегляну кладку з кольоровими металевими акцентами.

Житлові комплекси від LEV Development – це простори любові, підтримки та натхнення. Кожен проєкт гармонійно вписується в міський простір і підсилює його цінність. Дизайн, архітектура та продумана інфраструктура формують нову культуру життя.

Фото Madara Kuplā

«Ми глибоко зацікавлені в просуванні парадигми адаптивного повторного використання та в роботі з наявною архітектурною спадщиною, незалежно від її естетичної чи історичної цінності», – сказали засновники Sampling Лієне Якобсоне та Мантен Девріндт.

Метою архітекторів було використання якомога менше нових матеріалів, щоб саме місце визначало стратегію використання матеріалів.

Фото Madara Kuplā

«Нашим завданням було продемонструвати, що навіть матеріали з негативним відтінком, такі як біла силікатна цегла, можуть бути переоцінені та відновлені завдяки ретельному та делікатному архітектурному втручанню», – розповіли засновники студії.

Організації квартир в Augustine's Garden базувалося на наявному плані об’єкта. Квартири з окремими входами розташовані безпосередньо біля внутрішнього дворика, а до менших дворівневих студій та квартир на верхніх поверхах можна потрапити через спільні сходи.

Фото Madara Kuplā

Зовнішній дворик рівномірно розподілений між усіма мешканцями та розділений на низку засаджених зеленню ділянок.

«Зовнішній простір є спільним, і навколо терас немає огорож. Проте вони створюють відчуття приватного простору»,-- пояснюють Лієне Якобсоне та Мантен Девріндт.

Фото Madara Kuplā

Вікна квартир обрамлені рамами пастельно-зеленого кольору, що гармонують з меблями у внутрішньому дворику, а цегляні отвори підсилені сталевими перемичками синього кольору. Пофарбовані в червоний колір металеві навіси захищають входи до квартир у внутрішньому дворику, а більш насичений відтінок червоного був використаний для оздоблення підвісних світильників у внутрішньому дворику та металевих конструкцій навколо дерев. Ці три кольори були також використані в інтер’єрах будинків.