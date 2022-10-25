У значно меншої кількості користувачів проблеми пов'язані зі спробою увійти до додатку

Зранку у вівторок, 25 жовтня, користувачі популярного месенджера WhatssApp заявили про збій у роботі додатка. Як свідчать дані сайту Downdetector, більшість проблем пов'язані з відправкою повідомлень через месенджер, пише ZN.ua.

У значно меншої кількості користувачів проблеми пов'язані зі спробою увійти до додатку.

Про збій у роботі месенджера заявили користувачі практично з усього світу. Так, на збій скаржаться жителі США, країн Африки, Азії та Європи, включаючи Чехію, Польщу, Фінляндію, Італію та інші країни.

При цьому проблеми спостерігаються як в мобільній, так і десктопної версії месенджера. Офіційні причини збою поки що не називаються.

Видання додає, що ще на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Центр протидії дезінформації повідомляв, що володіє інформацією про те, що месенджер WhatssApp відстежується російськими військами. А тому у відомстві закликали не передавати через месенджер важливу інформацію та не ділитися особистими даними.

У Росії визнали компанію Meta, яка володіє месенджером, екстремістською. Рішення поширюється на соціальні мережі Facebook та Instagram, але не на WhatssApp.