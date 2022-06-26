Мешканці тимчасово окупованих територій можуть цілодобово залишати повідомлення або телефонувати через WatsUpp/Telegram/Viber

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запустило додатковий номер гарячої лінії для мешканців. Про це повідомили на сторінці міністерства у Facebook.

«Розпочав роботу додатковий канал зв’язку гарячої лінії Мінреінтеграції з кризових питань для громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях», – зазначено у повідомленні.

У Мінреінтеграції пояснили, що якщо у жителів тимчасово окупованих територій відсутній мобільний зв’язок, але є доступ до інтернету, вони можуть цілодобово залишати повідомлення або зателефонувати через мобільні застосунки WatsUpp/Telegram/Viber за номером +38(096) 078 84 33.

За цим номером можна отримати інформацію з гуманітарних питань, щодо отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, а також інформацію щодо повернення з тимчасово окупованих територій, в тому числі осіб, що були примусово переміщені до Росії.