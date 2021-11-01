Месенджер WhatsApp із 1 листопада перестав працювати на пристроях із застарілими операційними системами – Android 4.0, iOS 9 і старіших, повідомляється у блозі месенджера.

Користувачі таких пристроїв більше не зможуть отримувати і переглядати повідомлення, зображення і відео. Їм пропонують перейти на підтримуваний пристрій чи зберегти історію своїх бесід.

Відтепер WhatsApp підтримуватиме пристрої на операційних системах Android, які починаються від версії 4.1 та систем iOS, починаючи з 10-ї версії.

Зазначимо, що у 2019 році WhatsApp припинив працювати на пристроях з операційною системою Windows Phone, а в 2020 році – на пристроях з операційними системами, старішими за Android 4.0.3 та iOS 9. Таким чином, у 2021 році тенденція до припинення підтримки старих пристроїв збереглася.