Посилання у Stories не зможуть додавати нові користувачі, а також ті, хто поширює мову ворожнечі ччи фейки

Соціальна мережа Instagram дозволила додавати гіперпосилання в Stories (розповіді) всім обліковим записам. Раніше ця функція була доступна лише верифікованим обліковим записам або акаунтам із понад 10 тисячами підписників, пише «Громадське».

Як пояснили розробники соцмережі, вони вирішили додати таку можливість після багатьох відгуків від користувачів, які «теж хочуть ділитися важливими речами зі своїми друзями та родиною».

Як додати гіперпосилання в Stories Instagram

Щоб додати гіперпосилання в Stories, потрібно:

відзняти або завантажити вміст у Stories;

обрати інструмент «наліпка» у верхній панелі навігації;

торкнутися наліпки «посилання» і вставити саме посилання;

натиснути «Готово»;

розмістити наліпку в Stories.

Під час додавання можна також доторкнутися до наліпки, щоб побачити кольорові варіації. Після цього інші користувачі Instagram зможуть перейти на запропонований вами сайт, натиснувши на наліпку.

Зараз фахівці соцмережі працюють над тим, аби за наліпкою з посиланням було зрозуміло, з яким ресурсом воно пов'язане.

Водночас нові акаунти та облікові записи, які постійно публікують ворожі висловлювання, дезінформацію та інший шкідливий вміст, не матимуть доступу до наліпки «Посилання».