Фельдшерку зі струсом головного мозку та водія з гіпертонічним кризом госпіталізували

У Тячівському районі Закарпаття напали на працівників екстреної медичної допомоги, які приїхали на виклик у ромський табір. Постраждали фельдшерка та водій, у поліції відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги 25 червня, ввечері напередодні бригада «швидкої» виїхала на виклик у Тячівський район, щоб надати допомогу непритомній дівчині.

«Бригада оперативно прибула на місце, де на них чекала юрба місцевих мешканців. Фельдшерка оглянула пацієнтку, перевірила життєві показники, поміряла тиск та зробила ін’єкцію. Пацієнтка почала приходити до свідомості, але раптом невідома жінка вдарила фельдшерку каменюкою по голові, коли та надавала допомогу. Внаслідок удару медикиня знепритомніла, а нападниця втекла з місця події», – розповіли лікарі «швидкої».

Фельдшерку зі струсом головного мозку і закритою черепно-мозковою травмою та водія з опіком очей і гіпертонічним кризом госпіталізували, а на місце події викликали правоохоронців.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан, після нападу на медиків відкрили справу за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 850 грн штрафу або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.