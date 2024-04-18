Чоловік помер на автобусній зупинці Минайської вулиці

У четвер, 18 квітня, чоловіку стало зле на автобусній зупинці в Ужгороді. Поки приїхала «швидка», він помер. У Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги почали службове розслідування.

Як повідомив місцевий телеканал «21 Ужгород», чоловік помер на автобусній зупинці на вулиці Минайській. Очевидці події у Facebook звинуватили медиків «швидкої» у тому, що вони їхали на виклик майже півгодини, незважаючи на те, що поруч знаходиться одна з лікарень. На допис, який згодом видалили з соцмереж, відреагували у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги.

«За оприлюдненим фактом буде проведено службове розслідування із детальним аналізом всіх телефонних дзвінків, що поступили на лінію 103 у зв’язку з цим інцидентом. Також буде проаналізовано час надходження та передачі виклику бригаді, а за допомоги системи GPS – час виїзду бригади та прибуття на місце події», – зазначили у «швидкій».

У Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги висловили співчуття родині померлого та пообіцяли оприлюднити результати службового розслідування.