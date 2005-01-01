У Росії колишній бойовик «ДНР» застрелив трьох людей у кафе

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 15:5010300

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У Росії колишній бойовик «ДНР» застрелив трьох людей у кафе
фото ілюстративне
Бойовик заявив, що вбив сторонніх людей через алкогольне сп'яніння

На Кубані колишній бойовик «ДНР» після бійки у кафе розстріляв людей, які не брали участь у конфлікті, пише УНІАН з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що близько другої години ночі 31 грудня в кафе «Огонек» на Кубані терорист на прізвище Міронов застрелив трьох людей. Інцидент стався у станиці Ладозькій Усть-Лабінського району Краснодарського краю РФ.

Згідно із даними ЗМІ, автомат бойовик привіз додому після того, як відслужив у лавах терористів «ДНР» на Донбасі. Разом з ним у нападі взяв участь член місцевого козачого товариства Олександр Сітавічус, озброєний ножем.

Перебуваючи напідпитку, Міронов пострілами з автомата убив одного з відвідувачів закладу і діджея. А потім знову вийшов на вулицю, де застрелив 18-річного хлопця, який просто сидів у машині з друзями.

Відеозапис з камери спостереження

У 32-річного та 34-річного чоловіків перед нападом виник конфлікт з відвідувачами кафе, який переріс у бійку.

Згідно зі свідченнями колишнього бойовика, він застрелив людей, які з ним не конфліктували. За його словами, так вийшло через алкогольне сп'яніння.

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