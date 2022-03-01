Міжнародна федерація волейболу (FIVB) позбавила Росію статусу господаря чемпіонату світу 2022 з волейболу серед чоловіків. Відповідне рішення адміністративна рада FIVB ухвалила 1 березня через військове вторгнення Росії в Україну.

Через війну FIVB вирішив, що підготуватися до проведення турніру в Росії неможливо, і проінформував про своє рішення організаційний комітет. Де саме відбудеться турнір і чи буде змагатися там збірна Росії – поки що невідомо.

Чемпіонат світу з волейболу має відбутися у серпні-вересні. Як пише «Суспільне», Федерація волейболу України та міжнародні організації закликали FIVB перенести змагання з Росії ще раніше, однак міжнародна федерація відмовляла в цьому двічі.

Крім того, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від усіх міжнародних змаганнях, що проходять під його егідою. Основою для рішення стали рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, який напередодні надав такі рекомендації усім міжнародним федераціям світу.

Нагадаємо, що раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські футбольні збірні та клуби від усіх турнірів під їхньою егідою. Так само в Росії забрали право проведення фіналу Ліги чемпіонів, що мав відбутися 28 травня в Санкт-Петербурзі. Також УЄФА розірвав контракт з «Газпромом».