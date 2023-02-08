Костянтин Ширінг помер у колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області Росії

У колонії в Оренбурзькій області РФ помер незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму Костянтин Ширінг. Про це повідомила Кримська правозахисна група.

62-річний українець Костянтин Ширінг, котрого засудили на 12 років за звинуваченням у «шпигунстві», помер у колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області Росії, де відбував незаконне покарання.

Правозахисники зауважують, що Ширінг звертався по медичну допомогу, потребував операції на серці, однак її не провели. У КПГ зауважили, що офіційного підтвердження факту смерті Ширінга від адміністрації колонії поки немає, формально буде проводитись слідство.

Костянтина Ширінга росіяни звинуватили в шпигунстві, а його цивільну дружину – в державній зраді. Російське слідство звинувачує їх у тому, що вони нібито діяли за завданням головного управління розвідки Міноборони України, а їхній куратор – полковник української військової розвідки Олег Ахмедов готував серію вибухів на об’єктах соціальної і військової інфраструктури в Криму.

У жовтні 2021 року «Верховний суд Криму» засудив Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за звинуваченням у «шпигунстві». Костянтин Ширінг свою провину заперечив.

Ширінг страждав на серцево-судинні захворювання. Він кілька разів звертався із заявою про медичну допомогу до адміністрації СІЗО. Після цього адміністрація СІЗО кілька разів переводила його з камери до камери, й умови тримання в кожній булі гірші, ніж у попередній.