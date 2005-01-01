У російських СІЗО б'ють кримських політв'язнів, – Чубаров

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 17:452071

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У СІЗО Краснодарського краю РФ побили двох кримських політв'язнів. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп із фракції Блок Петра Порошенка Рефат Чубаров.

«Дуже тривожні звістки надходять із Краснодара: повідомляється, що вчора в СІЗО Краснодарського краю били і травили собаками кримських політв'язнів Емір-Усеїна Куку і Вадима Сірука», – написав Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що Краснодарський край входить у консульський округ, який обслуговується Генконсульством України в Ростові-на-Дону, і попросив про сприяння заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.

Зазначимо, що раніше юрист міжнародної правозахисної групи Агора Олександр Попков повідомив, що в СІЗО-1 Краснодара знущаються над кримськими мусульманами Емір-Усеїном Куку і Вадимом Сіруком, яких етапують з окупованого Росією Криму в Ростов-на-Дону.

«Вивели з транзитної камери, цькували собаками, штовхали, обіцяли «втратити» на етапі. Це відбувалося вчора або позавчора, що зараз з ними, невідомо. Напередодні довгих свят подібне занадто турбує. Звернувся в Краснодарську ОНК, там обіцяють допомогти», – написав Попков у Facebook.

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