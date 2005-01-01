У Рудках з балкону випав однорічний хлопчик

У вівторок, 12 червня, у Рудках, що у Самбірському районі Львівщини, з балкону на першому поверсі будинку випав хлопчик віком 1,3 роки. Як повідомили ZAXID.NET у Нацполіції Львівщини, дитина бавилась на балконі, перехилилась через перило та впала з висоти.

Приблизно о 12:00 до поліції надійшла інформація від медиків про падіння дитини з першого поверху. У місцеву лікарню його відвезла 43-річна мати. Медики діагностували у хлопчика закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому на скроні та кататравму. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.