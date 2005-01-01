З львівської маршрутки №45 на ходу випала дитина

Хлопчик випав із задніх дверей автобуса

У вівторок, 12 червня, у Львові з маршрутки №45 випав хлопчик, який на зупинці заходив через задні двері. Патрульні поліцейські склали на водія постанову за порушення ПДР. Водночас в АТП-1, яке обслуговує маршрут, пообіцяли з'ясувати всі обставини цього випадку.

Відео інциденту опублікувала у Facebook очевидиця Оксана Заєць. Як видно на відео, жінка з хлопчиком віком близько 6-8 років підійшли до задніх дверей маршрутки №45, яка стояла на зупинці на вул. Науковій . У момент, коли хлопчик заходив через задні двері, автобус рушив, а жінка лишилася на зупинці і побігла за маршруткою. Через кілька секунд хлопчик випав з дверей автобуса.

Інцидент зафіксований на відео після 2 хвилини

За словами очевидиці Оксани Заєць, вона викликала поліцію і написала заяву на водія маршрутки. У прес-службі патрульної поліції Львова ZAXID.NET підтвердили інформацію про виклик і зазначили, що до поліції надійшов виклик від свідків, а не від постраждалих. Жінка, яка була з постраждалим хлопчиком, від допомоги відмовилась, а автобуса на місці іниденту на момент приїзду поліції не було. Патрульні виявили автобус на зупинці біля ТРЦ Victoria Gardens, де склали на водія постанову за ст. 125 КУпАП (порушення ПДР).

Як повідомив ZAXID.NET директор комунального АТП-1, яке обслуговує маршрут №45, Орест Хамула, звернень від поліції чи гарячої лінії міста з приводу інциденту не надходило, а в АТП-1 про цей випадок дізналися із соцмереж.

Хамула зазначив, що за словами водія, перед тим, як починати рух, він подивився у дзеркало заднього виду, пасажири до автобуса вже не заходили, тому він натиснув кнопку закриття дверей.

Інцидент же, за словами водія, стався через те, що жінка посадила хлопчика в маршрутку в той момент, коли двері вже почали зачинятися, а водій увімкнув першу передачу і почав рушати. Внаслідок цього хлопчика притисло дверима, а водій почув крики пасажирів і почав зупиняти автобус. У цей момент дитина і випала з дверей.

Хамула зазначив, що викличне водія для з’ясування обставин та написання ним пояснень. Після цього в АТП-1 будуть приймати рішення щодо подальших дій стосовно водія.