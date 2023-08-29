Автобус з українцями зачепив обмежувач висоти

У понеділок ввечері, 28 серпня, автобус з українцями потрапив у ДТП у Румунії. Про це пише румунський портал Digi24.

ДТП сталась в румунському місті Неводарі, що на сході країни, біля Чорного моря. В автобусі перебувало близько 40 пасажирів з України.

Попередньо відомо, що автобус зачепив обмежувач висоти. За словами водія, цим маршрутом його скерував GPS-навігатор, в якому не було позначено наявність на маршруті обмежувача.

Внаслідок зіткнення травми отримали щонайменше 12 українців, серед яких – двоє дітей. Шістьох українців доправили до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок.

За даними румунських журналістів, автобус прямував до Одеси. Судячи з опублікованих фото, він належить українській компанії-перевізнику Like Bus.