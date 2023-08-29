У Румунії автобус з українцями врізався в обмежувач висоти, є постраждалі
Щонайменше 12 людей отримали травми
У понеділок ввечері, 28 серпня, автобус з українцями потрапив у ДТП у Румунії. Про це пише румунський портал Digi24.
ДТП сталась в румунському місті Неводарі, що на сході країни, біля Чорного моря. В автобусі перебувало близько 40 пасажирів з України.
Попередньо відомо, що автобус зачепив обмежувач висоти. За словами водія, цим маршрутом його скерував GPS-навігатор, в якому не було позначено наявність на маршруті обмежувача.
Внаслідок зіткнення травми отримали щонайменше 12 українців, серед яких – двоє дітей. Шістьох українців доправили до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок.
За даними румунських журналістів, автобус прямував до Одеси. Судячи з опублікованих фото, він належить українській компанії-перевізнику Like Bus.