ДТП сталося на трасі, яка пролягає від Венеції до Трієста

Увечері у п’ятницю, 25 серпня, автобус з українськими туристами в Італії, що поверталися додому, врізався у польську вантажівку-рефрижератор. Про це повідомляє ANSA.

ДТП сталося на трасі A4, яка пролягає від Венеції до Трієста. В автобусі перебувало близько 30 пасажирів. Частина людей отримали легкі травми, водій і близько шести осіб, серед яких повідомляють про одну дитину, опинилися заблокованими у понівеченому транспорті.

Встановлено, що автобус врізався у бік фури через раптовий занос. Це могло статися через те, що увагу водія відволікли, або через технічні проблеми. На місце події прибули рятувальники всіх командувань регіону, було піднято вертоліт.

Рятувальники спочатку звільнили чотирьох найбільш серйозно поранених, яких терміново доставили до відділень невідкладної допомоги. Двоє людей у критичному стані.

Tre feriti gravi e dieci lievi estratti dai #vigilidelfuoco dalle lamiere del pullman dopo lo scontro con un TIR sulla A4 all’altezza di Nogaro (UD). Non risultano al momento vittime



[#25agosto 22:00] pic.twitter.com/Mm6UBQ5JxZ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Дорогу перекрили для руху, щоб полегшити рятувальні роботи. Наразі відомо про 15 потерпілих: серед них, двоє дорослих і двоє неповнолітніх у важкому стані.

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Суспільному» підтвердив, що чотирьох українців у тяжкому стані госпіталізували до італійських лікарень внаслідок зіткнення українського автобуса з польською фурою на півночі Італії ввечері 25 серпня, Іншим травмованим надали допомогу на місці й тимчасово розмістили у місті Удіне. Загалом в автобусі було близько 30 громадян України. Перевізник відправив за пасажирами інший автобус.

Як повідомляв ZAXID.NET, минулого місяця у Туреччині туристичний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинула український гідеса, 12 туристів отримали травми.