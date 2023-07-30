Автобус в’їхав у вантажівку на світлофорі та отримав пошкодження

Двоє людей, зокрема громадянка України, загинули, 12 – були поранені в Туреччині під час ДТП, коли туристичний автобус в’їхав у вантажівку на світлофорі.

Як повідомила турецька агенція Anadolu, це сталося в районі Аланії, на трасі Аланія-Анталія. Автобус перевозив до аеропорту туристів із Казахстану. Anadolu уточнює, що автобус в’їхав у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі.

Як йдеться в повідомленні, загиблими виявилися водій автобуса і українка, яка працювала гідом. Шестеро з постраждалих перебувають у тяжкому стані.

У Міністерстві закордонних справ України в коментарі «Суспільному» підтвердили загибель українки і додали, що ситуацією займається консульство України в Анталії.