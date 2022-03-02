У Румунії розбився вертоліт, який шукав зниклий винищувач
В авіакатастрофі загинули п’ятеро румунських військових
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У середу, 2 березня, у Румунії розбився вертоліт, який шукав зниклого з радарів винищувача МіГ-21. Про це повідомляє агенція Reuters.
Винищувач зник з радарів після зльоту в середу ввечері з бази Михайла Когальнічану. Літак займався плановим патрулюванням над Добруджею.
«Літак МіГ-21 LanceR 86-ї авіабази, виконуючи патрулювання над Доброгою, втратив радіозв'язок з диспетчерською вежою і зник з радарів сьогодні о 20:03 в районі між Коджалаком і Гура Добруджа», – повідомили в міноборони Румунії.
Одразу після цього на його пошуки відправили вертоліт IAR 330-Puma. Невдовзі пілот вертольота повідомив про погану погоду і розвернувся на базу. За 11 км до аеропорту гелікоптер розбився і п'ятеро солдатів, які перебували на борту, загинули.
Зниклий МіГ-21 досі розшукують бригади рятувальників.
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