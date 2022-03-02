Вертоліт IAR 330-Puma розбився, шукаючи зниклий з радарів МіГ-21

У середу, 2 березня, у Румунії розбився вертоліт, який шукав зниклого з радарів винищувача МіГ-21. Про це повідомляє агенція Reuters.

Винищувач зник з радарів після зльоту в середу ввечері з бази Михайла Когальнічану. Літак займався плановим патрулюванням над Добруджею.

«Літак МіГ-21 LanceR 86-ї авіабази, виконуючи патрулювання над Доброгою, втратив радіозв'язок з диспетчерською вежою і зник з радарів сьогодні о 20:03 в районі між Коджалаком і Гура Добруджа», – повідомили в міноборони Румунії.

Одразу після цього на його пошуки відправили вертоліт IAR 330-Puma. Невдовзі пілот вертольота повідомив про погану погоду і розвернувся на базу. За 11 км до аеропорту гелікоптер розбився і п'ятеро солдатів, які перебували на борту, загинули.

Зниклий МіГ-21 досі розшукують бригади рятувальників.