У середу, 2 березня, чотири винищувачі РФ порушили повітряний простір Швеції. Швецькі повітряні сили задокументували інцидент, після чого російські літаки покинули повітряний простір Швеції.

Як повідомили на сайті Збройних сил Швеції, два російські літаки Су-27 і два Су-24 порушили повітряний простір Швеції поблизу острова Готланд. Швеція за тривогою підняла свої винищувачі Jas 39 Gripen та задокументували інцидент. Порушення повітряного простору було недовгим.

«Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та кордони Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію. На тлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії», – заявив командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.

Зазначимо, що через вторгнення Росії в Україну Швеція закрила повітряний простір для російських літаків ще 27 лютого.

Нагадаємо, що Швеція надасть Україні 47 млн євро гуманістарної допомоги, а також 5 тис. протитанкових гранатометів Pansarskott 86, 5 тисяч бронежилетів, 5 тисяч шоломів та 135 тисяч сухпайків.

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