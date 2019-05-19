У Румунії стався землетрус магнітудою 4,1 бала

Поштовхи зафіксували на глибині 120 км

В Румунії в сейсмоактивному гірському регіоні Вранча в суботу ввечері, 18 травня, стався землетрус магнітудою 4,1 бала. Про це повідомили в повітовому Інспектораті з надзвичайних ситуацій країни, пише «Укрінформ».



«Епіцентр землетрусу магнітудою 4,1 бали за шкалою Ріхтера залягав на глибині 120 км. Підземні поштовхи відчувалися в таких містах як Ковасна (53 км від епіцентру), Негою (45км), Римніку Серат (55 км) та інших», – йдеться у повідомленні.



Інформації про постраждалих та про руйнування наразі немає.



Згідно з даними румунського Національного Інституту фізики Землі, найпотужніший від початку року землетрус у країні було зареєстровано 9 січня. Його магнітуда сягнула 4,4 балів за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, Зона Вранча — сейсмоактивна зона, розташована на межі Південних (Румунія) та Східних (Українських) Карпат у повіті Вранча, Румунія.