Чоловік намагався переправити до Румунії чотири контейнери з майже 4000 коробками підробленого взуття

У Румунії під час спроби дати хабаря місцевим митникам затримали громадянина України, повідомили у прес-службі Національного антикорупційного управління Румунії у суботу, 1 червня. Чоловік хотів за хабар у 90 тис. доларів провезти до країни чотири контейнери з репліками брендового взуття.

За даними слідства, українець протягом травня обіцяв румунським співробітникам двох митниць повіту Констанца 90 тис. доларів, аби він посприяв ввезенню до країни контейнерів із копіями взуття відомих брендів. Чоловіка затримали 31 травня під час спроби передачі частини хабаря у 20 тис. доларів, повідомили в НАУ Румунії.

«Чоловік пообіцяв перерахувати за три контейнери (приблизно 1000 коробок в кожному) по 20 тис. доларів, а за четвертий – суму в 30 тис. доларів», – повідомили в румунському управлінні.

Хабарника затримали за обвинуваченням за ст. 309 КПК Румунії. 1 червня відбудеться судовий розгляд, під час якого підозрюваному оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 30 днів.

Нагадаємо, 31 травня в пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею спіймали двох громадян України, які намагалися підкупити прикордонників, щоб виїхати за кордон. 32-річний чоловік запропонував прикордонникам 200 доларів, а 43-річна жінка – 100 євро. Обидвох затримали та повідомили про підозру за ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі)