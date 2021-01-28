Вогонь знищив 300 кв. м даху двох будинків із суміжною стіною

У с. Рясне-Руське біля Львова виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку. Для її гасіння рятувальники возили воду за кілометр від місця пожежі. В результаті в будинку згорів дах, вогонь перекинувся на суміжний будинок. З людей ніхто не постраждав.

Пожежа виникла 27 січня о 18:23 на вул. Крайня, 14а. На місце виїхали підрозділи зі Львова та Брюховичів. На момент прибуття дах був повністю охоплений вогнем.

«Через відсутність поблизу місця виникнення пожежі джерел водопостачання для пожежогасіння рятувальникам довелось організувати підвіз води. Воду довелось підвозити з відстані близько одного кілометра», — повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Вогонь загасили о 20:46. Знищено 200 м2 даху, пошкоджено стіни і перекриття. А також згоріло 100 м2 даху сусіднього будинку, який має суміжну стіну.

Люди внаслідок пожежі не постраждали. Причини виникнення займання встановлює поліція.