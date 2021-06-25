24 червня у Самбірському районі загинув водій Daewoo Lanos. Він не впорався з керуванням, в’їхав у дерево і перекинувся.

ДТП трапилася близько 09:50 на автодорозі між м. Рудки та с. Вишня Самбірського району, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

«Водій допустив виїзд за межі проїзної частини у кювет, де здійснив наїзд на дерево, після чого перекинувся», — вказано у поаідомленні.

Внаслідок отриманих травм водій, мешканець с. Вишня (Рудківська ТГ) 1962 року народження, загинув на місці події.