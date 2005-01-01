У Самборі 37-річному чоловікові петардою відірвало пальці

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 10:5513590

До теми

У Самборі 37-річному чоловікові петардою відірвало пальці
фото Depositphotos
Петарда вибухнула у руках чоловіка

На Львівщині під час новорічних святкувань чоловік травмувався петардою. Про це повідомила речниця відділу комунікації поліції Самбірського району Львівської області Юлія Бура.

Як зазначається, 1 січня о 4:00 ранку в Самбірський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чайковського внаслідок необережного поводження з піротехнічним виробом постраждав чоловік. Поліцейські попередньо встановили, що 37-річний житель Самбора, святкуючи новий рік у своїй квартирі, вийшов на балкон, щоб вистрелити з петарди. Проте вона вибухнула у чоловіка в руці.

Постраждалого госпіталізували в хірургічне відділення з діагнозом: «повне травматичне відчленування другого та третього пальців лівої кисті на рівні п’яти кісток».

Наразі поліцейські встановлюють, де саме потерпілий придбав піротехнічний виріб, а також обставини події.

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року, Львівська мерія звернулася до голів районних адміністрацій, поліції та ДСНС, щоб нагадати про заборону використання феєрверків та інших піротехнічних виробів на території міста у період новорічних та різдвяних свят.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львівська мерія нагадала про заборону використовувати піротехніку ZAXID.NET
В Івано-Франківську петарда влучила в голову студентки під час відкриття міської ялинки ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук