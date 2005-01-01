У Самборі 37-річному чоловікові петардою відірвало пальці

Петарда вибухнула у руках чоловіка

На Львівщині під час новорічних святкувань чоловік травмувався петардою. Про це повідомила речниця відділу комунікації поліції Самбірського району Львівської області Юлія Бура.

Як зазначається, 1 січня о 4:00 ранку в Самбірський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чайковського внаслідок необережного поводження з піротехнічним виробом постраждав чоловік. Поліцейські попередньо встановили, що 37-річний житель Самбора, святкуючи новий рік у своїй квартирі, вийшов на балкон, щоб вистрелити з петарди. Проте вона вибухнула у чоловіка в руці.

Постраждалого госпіталізували в хірургічне відділення з діагнозом: «повне травматичне відчленування другого та третього пальців лівої кисті на рівні п’яти кісток».

Наразі поліцейські встановлюють, де саме потерпілий придбав піротехнічний виріб, а також обставини події.

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року, Львівська мерія звернулася до голів районних адміністрацій, поліції та ДСНС, щоб нагадати про заборону використання феєрверків та інших піротехнічних виробів на території міста у період новорічних та різдвяних свят.