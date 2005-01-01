Львівська мерія нагадала про заборону використовувати піротехніку

СуспільствоСофія Лазуркевич, 22 грудня1530

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У п’ятницю, 22 грудня, Львівської мерія звернувся до голів районних адміністрацій, поліції та ДСНС, щоб нагадати про заборону використання феєрверків та інших піротехнічних виробів на території Львова у період новорічних та різдвяних свят.

Львівська мерія нагадала, що з 2015 року у Львові діє заборона на використання феєрверків, салютів та піротехнічних виробів під час святкових заходів. Поліція та Муніципальна варта мають здійснювати контроль та притягати порушників до адміністративної відповідальності.

Додамо, що торік на Львівщині вилучили кілька тисяч піротехнічних виробів. Як інформував ZAXID.NET, цьогоріч під час відкриття новорічної ялинки у Івано-Франківську петарда влучила у голову 17-річній студентці. Мер Івано-Франківська заявив, що через цей випадок у місті заборонять використання піротехніки.

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До теми

В Івано-Франківську петарда влучила в голову студентки під час відкриття міської ялинки ZAXID.NET
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