У Сарненському районі на два дні перекриють проїзд через міст
Новини Рівного — Дарина Шевчук, 0 0
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У Сарнах завершують капітальний ремонт мосту через річку Случ
Поблизу міста Сарни Рівненського району завершують капітальний ремонт мосту через річку Случ. У зв’язку із цим на вищезгаданій ділянці перекриють рух транспорту із 28 по 29 лютого.
«Підрядна організація має провести завершальний етап робіт, який потребує перекриття руху технологічним мостом з 07:00 до 23:00 години 28 та 29 лютого 2024 року», – повідомили 27 лютого в Рівненській обласній військовій адміністрації.
Для об’їзду водіям пропонують наступні маршрути:
- Т-18-11 через села: Гранітне, Вири, Ясногірка, Чабель, Лінчин, Михалин, Березне, Кам’янка, Антонівка;
- Н-25 через села: Яринівка, Малушка, Катеринівка, Сарни.
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