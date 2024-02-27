У Сарнах завершують капітальний ремонт мосту через річку Случ

Поблизу міста Сарни Рівненського району завершують капітальний ремонт мосту через річку Случ. У зв’язку із цим на вищезгаданій ділянці перекриють рух транспорту із 28 по 29 лютого.

«Підрядна організація має провести завершальний етап робіт, який потребує перекриття руху технологічним мостом з 07:00 до 23:00 години 28 та 29 лютого 2024 року», – повідомили 27 лютого в Рівненській обласній військовій адміністрації.

Для об’їзду водіям пропонують наступні маршрути: