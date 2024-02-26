На вул. Угорській у Львові почали ремонт сторічного каналізаційного колектора. Для цього на місяць перекрили для приватного і громадського транспорту частину вулиці. Чотири автобусні маршрути об’їжджатимуть перекриту ділянку.

Бригади «Львівводоканал» ремонтують аварійне пошкодження на каналізаційному колекторі на глибині понад 6 м. На час ремонтних робіт до 25 березня вулицю Угорську перекриють для руху транспорту на ділянці від вул. Тернопільської до вул. Віденської.

«Маємо пошкодження на каналізаційному колекторі діаметром 60/100 мм на вул. Угорській. Роботи відбуватимуться на глибині понад 6 м, а самому колектору вже 100 років. Тут необхідно замінити 10 погонних метрів труби», – пояснили у «Львівводоканалі».

За інформацією міського управління транспорту, автобуси №13, №16, №27 та №53 у напрямку до просп. Червоної Калини оминатимуть закриту ділянку через вул. Козельницьку – Луганську. У протилежному напрямку маршрути курсуватимуть без змін.

Схема об'їзду автобусів через ремонт колектора на вул. Угорській

Ремонтні роботи не впливають на водопостачання у цьому районі.