У Саудівській Аравії жінка вперше в історії отримала водійські права

Керівництво поліції офіційно передало водійці її документи

У Саудівській Аравії в понеділок, 4 червня, відбулася історична для країни подія: першій жінці після кількох місяців підготовки було видано посвідчення водійки.

Керівництво поліції офіційно передало новому водієві її документи, інформує Al Arabiya.

«Тисячі вітань доньці батьківщини, яка отримала перші водійські права в Саудівській Аравії», - йдеться у дописі правоохоронців.

الف الف الف الف مبروك ل بنات الوطن

إصدار اول رخصة قياده في السعوديه pic.twitter.com/GRUNxJxpaq — سعود الزمانان (@saudalzmanan) 4 июня 2018 г.

Зазначимо, що в Саудівській Аравії офіційно дозволено самостійно керувати автомобілем з 24 червня. Традиційно жінкам Саудівської Аравії отримати документи водія можна буде з 18 років.

У вересні 2017 року королівським указом було оголошено про припинення багаторічної заборони на водіння для жінок - єдиного в своєму роді в світі.

Зазначимо, що попри курс Ер-Ріяда на лібералізацію суспільства, свобода для жінок в країні залишається підконтрольною чоловікам.