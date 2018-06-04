У Саудівській Аравії жінка вперше в історії отримала водійські права

СвітОлег Костюк, 4 червня1240

До теми

У Саудівській Аравії жінка вперше в історії отримала водійські права
фото saudalzmanan
Керівництво поліції офіційно передало водійці її документи

У Саудівській Аравії в понеділок, 4 червня, відбулася історична для країни подія: першій жінці після кількох місяців підготовки було видано посвідчення водійки.

Керівництво поліції офіційно передало новому водієві її документи, інформує Al Arabiya.

«Тисячі вітань доньці батьківщини, яка отримала перші водійські права в Саудівській Аравії», - йдеться у дописі правоохоронців.

Зазначимо, що в Саудівській Аравії офіційно дозволено самостійно керувати автомобілем з 24 червня. Традиційно жінкам Саудівської Аравії отримати документи водія можна буде з 18 років.

У вересні 2017 року королівським указом було оголошено про припинення багаторічної заборони на водіння для жінок - єдиного в своєму роді в світі.

Зазначимо, що попри курс Ер-Ріяда на лібералізацію суспільства, свобода для жінок в країні залишається підконтрольною чоловікам.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Саудівській Аравії вперше в історії призначили міністра культури ZAXID.NET
У Саудівській Аравії жінкам дозволили відкривати власний бізнес ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук