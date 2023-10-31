Кількість загиблих українців у Секторі Гази зросла до чотирьох, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у вівторок, 31 жовтня, в коментарі «Громадському».

За даними МЗС України, серед чотирьох загиблих українців у Секторі Гази троє – це діти. Станом на 26 жовтня в МЗС повідомляли про трьох загиблих, серед яких двоє дітей та одна доросла людина. Діти загинули 24 жовтня унаслідок ракетного удару. Ще шестеро українців, які перебувають у Секторі Гази, отримали поранення.

Окрім того, наразі МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Нагадаємо, Україна розпочала евакуацію своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі та Секторі Гази, після загострення там воєнних дій. Перший рейс відбувся 14 жовтня. Тоді з Тель-Авіва до Бухареста вилетіли 207 громадян України, зокрема 63 дитини. Другий евакуаційний літак зі 155 громадянами України, серед яких були 107 жінок і 23 дитини, вилетів з Ізраїлю 16 жовтня. Того самого дня відбувся і третій евакуаційний рейс зі 74 українцями на борту. Учетверте з Ізраїлю чартерним рейсом до Румунії відлетіли 79 громадян України.

24 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав ситуацію в Секторі Гази «абсолютно неконтрольованою». За його словами, інформацію про стан справ в анклаві, зокрема про загиблих і поранених українців, посольство отримує тільки через кількох активістів української громади. Загалом у Газі, за інформацією дипломатів, перебувають 500 українців.