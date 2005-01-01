У селі біля Львова троє людей отруїлися чадним газом

У понеділок,15 січня, у селі Романів на Львівщині троє людей отруїлися чадним газом у приватному будинку. Про це інформує департамент цивільного захисту ЛОДА.

«О 21:35 від диспетчера КП ЛОР «Львівський обласний центр медичної допомоги та медицини катастроф» надійшло повідомлення, що о 18:35 у приватному будинку в с. Романів Перемишлянського району отруїлись чадним газом три особи, в тому числі одна дитина», - йдеться у повідомленні департаменту.

Постраждалих в стані різного ступеня важкості госпіталізовали до медичних закладів, а саме:

- 1999 року народження, у Львівську обласну клінічну лікарню, стан - важний;

- 2009 року народження (дитина), у Перемишлянську ЦРЛ, в легкому стані;

- 1987 року народження, у Перемишлянську ЦРЛ, в легкому стані.