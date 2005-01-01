У селі біля Львова вперше в області соцпослуги літнім людям надаватиме ГО

Пенсіонерам організовуватимуть зустрічі та екскурсії, передбачені також кошти на ліки та продукти

СуспільствоМар'яна Вербовська, 22 грудня4780

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У селі біля Львова вперше в області соцпослуги літнім людям надаватиме ГО
Окрім Давидова до складу громади входять ще 11 сіл

У селі Давидів, що за 16 км від Львова, вперше на Львівщині соціальні послуги літнім та одиноким людям надаватиме громадська організація, а не лише територіальні центри соціальних служб. Про це ZAXID.NET директорка місцевої ГО «Центр просвітництва та розвитку людини» Наталія Проць.

«Йде мова про догляд вдома та організацію дозвілля для людей літнього віку. Як у громадської організації у нас більше можливостей залучити кошти, зокрема донорські, та зробити послуги не формальними, а ефективними», - додала Наталія Проць.

Послуги почнуть надавати з 2018 року. Літнім людям організовуватимуть зустрічі, поїздки, також передбачені кошти на продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни.

Послуги надаватимуть за бюджетні кошти, зокрема з місцевого бюджету Давидівської ОТГ та фінансової підтримки Пустомитівського районного центру зайнятості. Загалом сільрада виділить близько 90 тис грн, центр зайнятості - майже 25 тис грн.

Рішення про залучення організації прийняв виконавчий комітет Давидівської ОТГ, бюджетна комісія також затвердила виділення грошей. Окрім Давидова до складу громади входять ще 11 сіл. Соціальні послуги ГО наразі надаватиме у Давидові та Черепині, згодом кількість сіл планують збільшити. У Давидові проживає понад 5000 людей.

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