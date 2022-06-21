У селі біля Сколе вщент згорів мікроавтобус Renault Trafic
Люди в пожежі не постраждали
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
0 0
До теми
Пожежа в мікроавтобусі виникла в селі Коростів, неподалік Сколе
У селі Коростів на Львівщині ввечері 20 червня згорів мікроавтобус Renault Trafic. Внаслідок займання постраждалих немає.
Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, 20 червня о 19:22 до рятувальників надійшло повідомлення, що селі Коростів, неподалік Сколе, загорівся мікроавтобус Renault Trafic
На місце пожежі виїхали рятувальники 24-ї державної пожежно-рятувального поста зі Сколе. На момент прибуття пожежників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Пожежу ліквідували о 19:47, однак автомобіль згорів повністю. Люди в пожежі не постраждали.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter