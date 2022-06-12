У Судовій Вишні на Львівщині вночі 12 червня згорів автомобіль Chevrolet Aveo. Внаслідок займання постраждалих немає.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, 12 червня о 00:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Судовій Вишні на вул. Загороди, 205 горить автомобіль Chevrolet Aveo.

На місце пожежі виїхали рятувальники 56-го державного пожежно-рятувального поста міста Судова Вишня. На момент прибуття пожежників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Пожежу ліквідували о 00:50, однак автомобіль згорів повністю. Люди в пожежі не постраждали.