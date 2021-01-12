Рятувальники не допустили перекидання вогню на будинок, однак машина згоріла

Вночі 12 січня у Жидачеві згорів автомобіль Toyota RAV4, що був припаркований біля житлового будинку. Займання виникло о 03:30 на вул. Коновальця. «На момент прибуття рятувальників до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем, існувала загроза перекидання вогню на будинок, біля якого була припаркована автівка. О 03:46 пожежу повністю ліквідували», — повідомили у ДСНС Львівщини. Рятувальники 16-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Жидачів вчасно загасили вогонь, запобігли перекиданню на будинок. Однак автомобіль згорів. Причини виникнення пожежі з’ясовує поліція.

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