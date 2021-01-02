Із потяга евакуювали 228 пасажирів та 26 провідників

У містечку Радивилів на Рівненщині під час руху виникла пожежа в електропотязі сполученням Миколаїв – Івано-Франківськ – Рахів. У цей момент у поїзді було 228 пасажирів та 26 провідників. Усіх їх оперативно евакуювали, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Пожежа виникла близько 10:40 у суботу, 2 січня на залізничній станції міста Радивилів.

«Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загорання трапилося всередині кузова локомотива. Вогнеборці за допомогою вогнегасників ліквідували загорання та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає», – йдеться у повідомленні рівненських рятувальників.

У прес-службі ДСНС Рівненщини також уточнили, що електропоїзд складався із 12 вагонів, в яких було 228 пасажирів та 26 провідників. Наразі деталі виникнення пожежі ще встановлюються.