Двоє людей загинули через пожежу у вагоні потяга на Полтавщині
Вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону
Суспільство — Максим Охримчук, сьогодні, 16:010
Вагон потяга згорів на території залізничного підприємства
На території залізничного підприємства, розташованому у селі Копили, що на Полтавщині, згорів вагон потяга, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це у суботу, 26 грудня, повідомила прес-служба ДСНС у Полтавській області.
Пожежа трапилася на території виробничого структурного підрозділу «Центру механізації колійних робіт» філії АТ «Укрзалізниця». Повідомлення про пожежу надійшла надзвичайникам о 22:58, утім повністю загасити пожежу їм вдалося о 00:27. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання.
Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла без ознак життя двох людей. Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону. Причина пожежі натомість встановлюється.
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